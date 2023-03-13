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Сегодня, 18:00

«Федун сразу дал команду меня зачехлить. Но моя совесть была чиста. Истории бывшего вратаря «Спартака»

Отдел футбола «СЭ»
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Сослан Джанаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сослан Джанаев и Стипе Плетикоса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сослан Джанаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин и Сослан Джанаев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Сослан Джанаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сослан Джанаев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Сослан Джанаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Истории Сослана Джанаева, которому сегодня исполнилось 36 лет.

К 36 годам он сменил много клубов. Начинал в дубле ЦСКА, дальше были «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Алания», «Ростов», «Рубин» и польский «Медзь». С 2019-го играет в «Сочи», с которым в прошлом году сенсационно взлетел на второе место.

В сезоне-2015/16 случилось не менее неожиданное серебро — с «Ростовом». А первую медаль — и тоже серебряную! — Джанаев завоевал в далеком 2009-м. Со «Спартаком». При драматичных обстоятельствах, перевернувших всю карьеру прекрасного вратаря.

5 октября 2016 года. Краснодар. Сослан Джанаев на тренировке сборной России. Сослан Джанаев: «Меня вытащили из болота»

Шок

— Вы пересеклись с Плетикосой в «Ростове». Вспоминали его фразу спартаковских времен: «Если бы не лимит, Джанаев никогда бы меня из ворот не вытеснил»? — спросили Сослана в июле 2019-го в «Разговоре по пятницам».

— Я и не слышал о таком. Со Стипе мы подружились. В Ростове вместе могли в ресторан пойти, посидеть. Да и в «Спартаке», где он был очень опечален, оказавшись на лавке, отлично ладили.

— Объективно — если бы не лимит, потеснили бы его из состава «Спартака»?

— Было бы сложнее, это понятно. С другой стороны, после Лиги чемпионов дали бы ему отдохнуть, я бы получил шанс — может, и зацепился бы... А потом пришел Карпин — решил поставить меня. Не объясняя никаким лимитом. Просто спросил однажды: «Ты готов?» — «Готов!» — «Все, сегодня играешь».

Сослан Джанаев и Стипе Плетикоса.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Спартаковский этап закончился скандалом. Цитируем Арсена Минасова, вашего бывшего агента: «После матчей с «Крыльями» и ЦСКА негодяи лживо обвинили Джанаева в нечестной игре». Что это было?

— Узнал-то я обо всем лишь через два с половиной года, которые на правах аренды отыграл в «Тереке» и «Алании». Вернулся в «Спартак», и Минасов сказал, что ходят такие слухи. Как я понял, Федун сразу дал команду Джанаева зачехлить. Самое обидное — даже не разобравшись!

— Что дальше?

— Контракт со «Спартаком» продолжал действовать, но в основе на меня не рассчитывали. Передали слова Карпина: «Есть Дикань, Ребров и Песьяков. Четвертый вратарь ни к чему». Вариантов особых не было. Тут подходит Бушманов, главный тренер «Спартака-2»: «Хочешь за нас во второй лиге поиграть?» — «Почему нет? Практика-то нужна...» — «Хорошо, вносим тебя в заявку на сезон». Приступил к тренировкам. Вскоре в Тарасовке матч против основного состава. Готовлюсь, вдруг на разминке Бушманов отводит в сторону: «Сос, ты не играешь. Карпин запретил».

— Ваша реакция?

— Шок. Подходить к Карпину, выяснять, что да как, не стал. До конца года тренировался со второй командой, но ни одного матча за нее так и не провел.

Сослан Джанаев. Джанаев в огне! Он отразил два пенальти и сделал несколько суперсейвов!

— Как полагаете, это решение Карпина? Или Федуна?

— Не знаю. Если когда-нибудь увижу Леонида Арнольдовича, надеюсь, удастся с ним поговорить, объяснить ситуацию. Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: «Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете — сантиметра не отдам на футбольном поле!» Как раз тогда «Спартак» бился с ЦСКА, Тема Ребров ошибся — выбежал за пределы штрафной, маханул, пропустили. 0:1. Говорю: «Вот, про любого вратаря можно сказать то же самое. Давайте пойдем на детектор лжи. Я в себе уверен!»

— Кто же вас оклеветал?

— Человек, который имел отношение к руководству «Спартака». Сейчас в клубе его уже нет.

— Когда виделись с ним последний раз?

— Давно, еще в «Спартаке». Но тогда я не знал, что он на меня наговорил.

— Предположим, завтра вы случайно встретитесь на улице. Сразу кинетесь на него с кулаками?

— Нет. Сначала спрошу — зачем он так поступил? Хотя вряд ли признается. Наверняка будет отпираться, увиливать, мол, ничего такого не произносил...

Сослан Джанаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— После ваших ошибок в матчах с «Крыльями» и ЦСКА Андрей Червиченко изрек: «В этих голах виноват не Джанаев, а тренер вратарей». Глупость?

— Я очень уважаю Червиченко, но тут он не прав. В «Спартаке» с нами тогда работал Стауче. Отличный специалист, один из сильнейших в России. Часто слышал от Гинтараса: «Сос, не беги впереди паровоза. Даже если удар простой, поймай мяч, получи удовольствие, а уж потом смотри, что делать дальше». Я же, молодой и горячий, пытался объять необъятное, думать за всех. Это и подвело.

— То есть?

— К тем голам привела элементарная потеря концентрации. Возьмем матч с ЦСКА. Игра заканчивается, счет 2:2, в голове одна-единственная мысль: надо вырвать победу в дерби! Удар-то Нецида был несложный, и я поторопился. Не учел вратарское правило, на которое напирал Стауче. Вместо того чтобы спокойно поймать мячик, сосредоточился уже на том, кому бы его отдать, как лучше начать атаку. В последний момент мяч чуть вильнул, я не успел под него подстроиться — все, вынимай.

— Что творилось в раздевалке?

— Никто меня не упрекал — ни Карпин, ни игроки. Я сразу извинился перед командой за ошибку, в ответ кто-то из ребят произнес: «Все бывает. В этом году ты провел много хороших матчей, постоянно выручал. Если бы не ты, может, мы бы и не поднялись на второе место...»

Сослан Джанаев. «Решил выйти из зоны комфорта». Джанаев — о переезде в Польшу, сборной и будущем

— Карпин тоже отыскал для вас особенные слова?

— Пусть следующий матч с «Зенитом» ничего не решал, но установку Валерия Георгиевича не забуду никогда: «Парни, сегодня надо сыграть за Сослана. Ему сейчас тяжело». Такая поддержка дорогого стоит.

— Это точно.

— Кстати! До сих пор пишут, мол, в том сезоне «Спартак» упустил золотые медали из-за Джанаева. А вы помните, на сколько очков мы отстали от «Рубина»?

— Нет.

— На восемь! Из шести последних матчей он выиграл пять и один свел вничью. При таком раскладе мы бы все равно «Рубин» не догнали. Но болельщики и журналисты не устают повторять, что именно Джанаев лишил «Спартак» чемпионства. Да, не спорю, я виноват, грубо ошибся — но зачем передергивать?

— Может, теперь угомонятся. Когда прочитают это интервью.

— Не факт. Так уж устроен «Спартак» и все, что его окружает. Надо найти одного негодяя и повесить на него всех собак. Кроме меня в этой роли побывали Гранат, Комбаров, Глушаков...

Валерий Карпин и Сослан Джанаев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Фанаты

Валерий Клейменов, сменивший в «Спартаке» Стауче, говорил — что-то в Сослане надломилось после тех голов. Правда, сам Джанаев с этим категорически не согласен:

— Да ну, ерунда. Посмотрите первые десять игр следующего сезона. Например, с «Зенитом». Великолепный матч! С «Сатурном» — тоже. Была и «сухая» серия длиной 440 минут. Многие спартаковские болельщики меня поддерживали, я им благодарен. Но...

— Что?

— Были и те, кто ополчился. С фанатской трибуны даже после удачных матчей неслись в спину гадости. Это выбивало из колеи.

— Что кричали фанаты?

— Ха! В газете такие слова печатать нельзя. Конечно, я переживал. Когда у тебя в голове каша и бардак, а не разложено все по полочкам, это переносится на игру. К тому же молодой был, опыта никакого. Не скажу, что «надломился». Скорее, не справился с давлением.

Сослан ДЖАНАЕВ. Сослан Джанаев: «Обида на «Спартак»? Обижаться — удел девочек»

— Ясно.

— Немножко переоценил я свои возможности, почувствовав себя незаменимым. Сейчас понимаю — мне просто нужна была небольшая передышка. Усадил бы Карпин в запас, я бы успокоился, что-то переосмыслил, и со временем бы все наладилось. А он до поры верил в меня безоговорочно. Но потом как отрубило.

— Матч с «Рубином» в июле 2010-го стал для вас в «Спартаке» последним.

— Дома проиграли 0:1, я пропустил нелепый гол. Нобоа навесил в штрафную, мяч задел плечо игрока, стоявшего метрах в четырех от меня, изменил направление и нырнул в ближний угол. Карпин ничего не сказал, но в следующем туре вышел Песьяков. А через месяц я уехал в «Терек».

— В аренду аж на два с половиной года!

— Такого поворота ничто не предвещало. Но накануне игры с «Тереком» вызвали к руководству и сообщили, что надо лететь в Грозный.

Сослан Джанаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Поставили перед фактом?

— Ну да. Из Грозного «Спартак» взял Диканя, а я двинулся в обратном направлении. Может, когда-нибудь расскажу, что на самом деле тогда происходило. Сейчас ворошить эту тему не хочу. Если коротко — ушел из «Спартака» не по своей воле.

— Понимали, что назад дороги нет? Или надежда еще теплилась?

— Теплилась. Я же прямо перед отъездом заключил новый контракт со «Спартаком» на пять лет. Да и Карпин подбадривал: «Здесь ты под таким прессом со стороны репортеров и фанатов, что лучше спокойно поиграть в Грозном. Когда утрясется, вернешься». Даже не думал, что в «Спартаке» на мне уже поставили крест.

— Случались конфликты с Валерием Георгиевичем?

— Нет. Поначалу вообще все было отлично. Когда появился вариант с «Тереком», мы разговаривали по телефону и чуть-чуть повздорили. Я ведь уходить не хотел. После возвращения из аренды встретиться с Карпиным долго не удавалось. Наконец пересеклись на базе, я еще со «Спартаком-2» тренировался. Он подошел, приобнял.

— И все?

— Да. Честно, у меня к Карпину претензий нет. Наоборот, безумно благодарен ему за то, что поверил в меня, дал шанс стать первым номером в великом клубе. Ну а то, что было потом... Так сложилось. С себя тоже вины не снимаю. Конечно, расстроился, когда со «Спартаком» дороги разошлись. Но жизнь показала — ничего страшного. Одни двери захлопнулись, другие открылись. Я попал в «Ростов», с которым связано много ярких моментов. Серебряные медали, дебют в Лиге чемпионов. Это незабываемо!

Сослан Джанаев.
Александр Вильф

Стольничек

Но до Лиги чемпионов Джанаев пережил настоящую драму — больше двух лет без официальных игр! Последний матч за «Аланию» провел в мае 2013-го, а первый за «Ростов» — в июле 2015-го. В промежутке — тренировки со «Спартаком-2», разрыв контракта, семь месяцев без команды. Далее «Ростов», сезон в глухом запасе под Плетикосой...

— Самый тяжелый день за это время?

— Не день — первые четыре месяца, когда расторг контракт со «Спартаком», а переход в «Рубин» сорвался. Понял, что минимум на полгода остался без футбола, и такой депресняк накатил... Вообще ничего не хотелось.

— Топили грусть в вине?

— Вечером мог и выпить, и съесть что угодно. Думал — ну а смысл режимить? Утром на тренировку не надо, спи, сколько влезет, за весом никто не следит.

— Казалось, карьере конец?

— Вот таких мыслей не было. Друзья, преуспевшие в бизнесе, зазывали к себе: «Давай к нам, будешь хорошо зарабатывать». Отвечал: «Спасибо, ребята, но я еще поиграю. В 27 с футболом не заканчивают». Я действительно был уверен, что рано или поздно найду команду. Если не в премьер-лиге, то в ФНЛ. Спасибо Всевышнему, что подарил встречу с Бердыевым и Кафановым. Эти люди не просто помогли вернуться на прежний уровень, но и сделали меня на порядок сильнее.

2012 год. Виталий Кафанов и&nbsp;Курбан Бердыев. «Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова

— В «Ростов» с лишним весом явились?

— Да с каким! Плюс 14! Мой игровой вес — 86 килограммов. А тут — ровно стольничек. Пуза не было, но приехал такой... Широкий, с боками. В команде посмеивались: «У тебя что, картошка в карманах?»

— В «Ростове» худели долго?

— 14 килограммов сбросил за 10 дней!

— Фантастика.

— Рецепт простой — строгая диета и двухразовые тренировки, на которых работал с максимальной выкладкой. Ни секунды на поле без дела не стоял. Всё в движении.

— Похвально.

— Я так изголодался по футболу, что нагрузки были только в радость. Вдобавок понимал — в «Ростове» нужно выжать из себя все, набрать форму и подписать полноценный контракт.

Сослан Джанаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Зенит»

В «Ростове» Джанаев заиграл так, что в декабре 2016-го его позвали в «Зенит». Мирча Луческу, тренировавший тогда клуб из Санкт-Петербурга, очень хотел приобрести Сослана. Но тот Неве предпочел берега Дона. Годы спустя свое решение объяснил так:

— Интерес у «Зенита» действительно был большой. Вернее, лично у Луческу. Он искал вратаря, Лодыгин не устраивал. Но я не имел морального права вести переговоры — после того, что сделали для меня Кафанов и Бердыев. Просто вытащили из болота. Дали шанс, когда уже никто в меня не верил. Разве мог я развернуться и уйти?

— Притом что в «Ростове» условия были скромные?

— Очень скромные. Но об этом я вообще не думал.

— «Зениту» предложили отложить разговор до лучших времен?

— Нет. Сразу ответил — не могу. Для меня деньги не стоят на первом вместе. Я чувствовал себя комфортно в том «Ростове». Атмосфера была шикарная. Зарплату не платили по полгода, но мы рвались на базу! Не выходили оттуда до вечера!

— Но «Зенит» — это не только деньги. Еще и толчок в карьере.

— Согласен. Но отмотать время назад — поступил бы точно так же. Есть жизненные принципы — надо быть благодарным!

Сентябрь 2009 года. Тарасовка. Сослан ДЖАНАЕВ на тренировке &quot;Спартака&quot;. Джанаев: не сломленный «Спартаком»

— Бердыеву рассказали о приглашении?

— Не стал.

— А если бы он сам подошел: «Сослан, есть предложение из Питера, всем выгодно. Хотим тебя продать»?

— Вот если бы Бекиевич сказал, что я не нужен команде — другое дело. Но говорить ему об интересе «Зенита» у меня бы язык не повернулся.

— Вместо вас «Зенит» взял Лунева?

— Да.

— С «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, попал в сборную. А вы — в «Сочи»...

— Кто ж знает, пошло бы у меня в «Зените»? Зато я не нарушил свои жизненные принципы!

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Какие перспективы у ЦСКА? Заболотный всем все доказал? Почему так провалились «Крылья»? Мнение Кобелева
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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