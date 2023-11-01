Адвокат Бугаева — о деле по сбыту наркотиков: «Его заставили подписать массу бумаг. Могла быть явка с повинной»

Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, в разговоре с «СЭ» предположила, что игрока заставили подписать явку с повинной.

«Алексей находится на административном аресте. Полагаю, что он его отбывает несправедливо, на основании одних своих утвердительных показаний о том, что он собирался якобы скрыться с места происшествия. Но Бугаев находится в отличной физической форме, плюс он мастер спорта. Если бы он реально хотел скрыться, поверьте, он бы это сделал. Зная территорию этого места, в темноте можно было убежать куда угодно», — сказала Макличенко «СЭ».

Адвокат футболиста также сообщила, что Бугаева заставили подписать некоторые документы.

«Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений. Это пока мои домыслы, просто рассказываю, как это чаще всего бывает. Алексей оказался без адвоката, без защиты, это необязательно в таких моментах, поэтому никто из правоохранительных органов адвоката не вызывает, чтобы не усложнял себе работу», — добавила Макличенко.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин рассказал «СЭ» , какое наказание грозит Бугаеву за распространение наркотиков.