«Спартак» всухую победит «Акрон», а «Зенит» разгромит «Химки». Прогнозы на 25-й тур РПЛ
«Оренбург» — «Динамо» Мх
Олег Терехин — 1:1. Хотя оренбуржцы играют дома, для них это точно не проходной матч. Их тренер рассказывает о положительных моментах, но пока все плохо. Ожидаю небогатую на моменты игру, но голы будут.
Александр Яковлев — 2:2. Махачкалинцы на эмоциональном подъеме после победы над «Спартаком», но «Оренбург» играет дома. Ожидаю боевую ничью.
«Акрон» — «Спартак»
Олег Терехин — 0:2. Красно-белые борются за медали. Какого цвета они будут — это зависит от них самих. Думаю, уверенно победят за счет класса футболистов.
Александр Яковлев — 0:3. Москвичи — очевидные фавориты. Им надо оставаться в чемпионской гонке, а значит, необходимо побеждать.
«Локомотив» — «Пари НН»
Олег Терехин — 1:0. Ожидаю очень тяжелую игру. Но, думаю, железнодорожники одержат натужную победу.
Александр Яковлев — 3:1. Железнодорожники очевидные фавориты в этой встрече. У нижегородцев сильная мотивация из-за турнирного положения, но все равно «Локомотив» — команда классом выше.
«Краснодар» — «Ахмат»
Олег Терехин — 1:0. В последний раз грозненцы победили «быков» в игре Кубка России. «Краснодару» всегда тяжело против «Ахмата». Но в этот раз лидер чемпионата победит.
Александр Яковлев — 2:0. Думаю, будет непростая победа лидера. Но игра окажется крайне тяжелой, потому что у грозненцев тоже приличная мотивация.
«Динамо» — «Рубин»
Олег Терехин — 1:0. Тяжелый матч для обеих команд. «Динамо» пока не показывает тот футбол, который мы привыкли от него видеть. Казанцы прагматичны. Думаю, в этот раз москвичи окажутся сильнее.
Александр Яковлев — 2:1. Любимое мною «Динамо» одержит победу, потому что москвичам нужно реабилитироваться за последние результаты в чемпионате и Кубке.
«Факел» — «Ростов»
Олег Терехин — 0:0. Один из последних шансов хозяев не вылететь. В Воронеже всем тяжело играть.
Александр Яковлев — 1:2. Этот матч будет одним из самых упорных в туре, но ростовчане чуть выше классом.
«Зенит» — «Химки»
Олег Терехин — 3:0. Здесь вообще без шансов! Ожидаю разгром.
Александр Яковлев — 5:0. Тут все понятно: команда с самым мощным составом играет против команды, которая находится в кризисе.
ЦСКА — «Крылья Советов»
Олег Терехин — 1:1. Будет интересный матч. Нравится, как играют «Крылья» при Осинькине во второй части чемпионата.
Александр Яковлев — 2:0. Армейцы в хорошей форме. ЦСКА пытается вклиниться в чемпионскую гонку, поэтому ожидаю их спокойную победу на домашнем стадионе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5