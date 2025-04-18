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«Спартак» всухую победит «Акрон», а «Зенит» разгромит «Химки». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Бывший форвард «Динамо» Терехин дал прогноз на матчи 25-го тура РПЛ
Дарик Агаларов
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Футболисты «Зенита» Густаво Мантуан, Максим Глушенков и Лусиано Гонду (слева направо).
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо», «Сокола» и «Локомотива» Олег Терехин и телеведущий Александр Яковлев.

«Оренбург» — «Динамо» Мх

Олег Терехин — 1:1. Хотя оренбуржцы играют дома, для них это точно не проходной матч. Их тренер рассказывает о положительных моментах, но пока все плохо. Ожидаю небогатую на моменты игру, но голы будут.

Александр Яковлев — 2:2. Махачкалинцы на эмоциональном подъеме после победы над «Спартаком», но «Оренбург» играет дома. Ожидаю боевую ничью.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо Мх

«Акрон» — «Спартак»

Олег Терехин — 0:2. Красно-белые борются за медали. Какого цвета они будут — это зависит от них самих. Думаю, уверенно победят за счет класса футболистов.

Александр Яковлев — 0:3. Москвичи — очевидные фавориты. Им надо оставаться в чемпионской гонке, а значит, необходимо побеждать.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Спартак

«Локомотив» — «Пари НН»

Олег Терехин — 1:0. Ожидаю очень тяжелую игру. Но, думаю, железнодорожники одержат натужную победу.

Александр Яковлев — 3:1. Железнодорожники очевидные фавориты в этой встрече. У нижегородцев сильная мотивация из-за турнирного положения, но все равно «Локомотив» — команда классом выше.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари Нижний Новгород

«Краснодар» — «Ахмат»

Олег Терехин — 1:0. В последний раз грозненцы победили «быков» в игре Кубка России. «Краснодару» всегда тяжело против «Ахмата». Но в этот раз лидер чемпионата победит.

Александр Яковлев — 2:0. Думаю, будет непростая победа лидера. Но игра окажется крайне тяжелой, потому что у грозненцев тоже приличная мотивация.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«Динамо» — «Рубин»

Олег Терехин — 1:0. Тяжелый матч для обеих команд. «Динамо» пока не показывает тот футбол, который мы привыкли от него видеть. Казанцы прагматичны. Думаю, в этот раз москвичи окажутся сильнее.

Александр Яковлев — 2:1. Любимое мною «Динамо» одержит победу, потому что москвичам нужно реабилитироваться за последние результаты в чемпионате и Кубке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

«Факел» — «Ростов»

Олег Терехин — 0:0. Один из последних шансов хозяев не вылететь. В Воронеже всем тяжело играть.

Александр Яковлев — 1:2. Этот матч будет одним из самых упорных в туре, но ростовчане чуть выше классом.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Ростов

«Зенит» — «Химки»

Олег Терехин — 3:0. Здесь вообще без шансов! Ожидаю разгром.

Александр Яковлев — 5:0. Тут все понятно: команда с самым мощным составом играет против команды, которая находится в кризисе.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

ЦСКА — «Крылья Советов»

Олег Терехин — 1:1. Будет интересный матч. Нравится, как играют «Крылья» при Осинькине во второй части чемпионата.

Александр Яковлев — 2:0. Армейцы в хорошей форме. ЦСКА пытается вклиниться в чемпионскую гонку, поэтому ожидаю их спокойную победу на домашнем стадионе.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА в цифрах: у кого лучше атака, у кого оборона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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