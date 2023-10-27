«Я действительно не помню, в какой раз стал чемпионом». Победа над «Зенитом» и последнее золото Романцева
«Питерский инкубатор»
К домашнему матчу 28-го тура чемпионата России против «Зенита» красно-белые подошли в статусе лидера турнира. Отрыв команды Олега Романцева от питерцев составлял три очка, при этом у москвичей была еще игра в запасе.
Молодой и дерзкий «Зенит» Юрия Морозова стал, пожалуй, главным открытием ЧР-2001.
«Клич «Зенит» — чемпион!», неизменно сопровождавший матчи команды Северной столицы, неожиданно стал актуальным уже в апреле, — писал в декабре 2001 года обозреватель «СЭ». — После пяти кряду побед подопечных Юрия Морозова таблицы чемпионата с взлетевшим на самый верх «Зенитом» стали появляться даже в витринах питерских баров и кафе. Город на Неве ликовал, а вся футбольная Россия недоуменно разводила руками: «Кто такой Васянович — белорус или югослав?», «Когда успел так вырасти Аршавин?», «Откуда они взяли Кержакова?». И любопытствующим коллегам из других городов приходилось разъяснять, что 18-летний Сергей Васянович, отдавший в матче с «Ростсельмашем» три результативные передачи, — воспитанник «Смены», которую чуть раньше окончил и забивший гол-красавец «Факелу» Андрей Аршавин. Что заблиставшего чуть позже и опять-таки 18-летнего Александра Кержакова никак нельзя считать новичком «Зенита», поскольку он с 11 лет тренировался в одноименной футбольной школе. Именно в те дни применительно к морозовской команде родилось ироническое выражение «питерский инкубатор». Но к концу сезона ирония сменилась уважением».
— Какую задачу в этом матче поставит «Зенит»? — За два дня до матча спросил корреспондент «СЭ» атакующего полузащитника питерцев Андрея Аршавина (4 гола и 8 результативных передач в чемпионате России-2001).
— Я полагаю, наша задача предельно конкретна: мы должны сыграть лучше «Спартака».
— Вам в «Лужниках» придется противостоять Кебе. Одна из петербургских газет в связи с этим предположила, что Аршавину придется особенно тяжело: у него, дескать, не получается игра против темнокожих защитников.
— Совершенно непонятно, почему кто-то предположил подобное. Мне по большому счету все равно, против кого играть. Конечно, темнокожие защитники за счет природных качеств — резкости и скорости — получают определенное преимущество. Но и только.
Титов:«Кто мы? Мясо!»
«Спартак» — «Зенит» — 3:1 (2:1)
Голы: Аршавин, 4 (0:1). Титов, 25 (1:1). Баранов. 28 (2:1). Парфенов, 52 — с пенальти (3:1).
«Спартак»: Левицкий, Ковтун, Парфенов, Кебе, Ананко, Цихмейструк, Баранов, Титов, Булатов, Бесчастных, Робсон (Куприянов, 90+1).
«Зенит»: Малафеев, Лепехин, Овсепян, Угаров, Катульский, Горовой (Лазарев, 64), Кобелев, Горшков (Игонин, 45), Спивак, Аршавин, Кержаков.
Именно Аршавин открыл счет уже на третьей минуте встречи. Спивак прострелил с левого фланга, Кержаков до мяча не дотянулся, и 20-летний футболист с левой ноги из пределов штрафной пробил в правый от себя угол мимо Левицкого. 0:1. Автор гола сорвал с себя футболку и увидел перед собой желтую карточку.
Хозяева ответили неприятным ударом головой Робсона — Малафеев вытащил непростой мяч. «Зенит» в целом смотрелся интереснее. Кержаков дважды угрожал воротам Левицкого — в первом случае форвард даже нанес голкиперу травму, поставив под угрозу его дальнейшее участие в этой игре. Но Левицкий на поле все же остался. К слову, свой первый гол за «Зенит» Кержаков забил именно «Спартаку» — только в игре первого круга в Питере (2:1).
— При счете 1:0 мы должны были забивать дважды, — заметил на пресс-конференции Юрий Морозов. — Произойди это, вся игра перевернулась бы. А мы дали сопернику психологическую фору. «Спартак» — это уверенные в себе люди, имеющие хороший игровой опыт, они нашли нашу слабинку и сумели ее использовать.
Не пропустив второй гол, красно-белые в течение трех минут перевернули ход встречи. Баранов отличным пасом нашел в штрафной Бесчастных, тот развернулся и переадресовал мяч Титову, который в касание вколотил его в сетку. Фирменная спартаковская игра!
Забив гол, Титов задрал красную футболку. Под ней была белая, на которой красовалась надпись: «Кто мы? Мясо!» «За день до игры с «Зенитом» на базе в Тарасовке в 2001 году с моим другом Парфешей, сегодня Дмитрием Владимировичем (Парфеновым), испортив три майки, получили то, что ушло в массы», — так впоследствии рассказывал об очередном своем шедевре Егор Ильич.
По оценкам «СЭ», капитан «Спартака» получил наивысший средний балл в сезоне (6,42), опередив Марата Измайлова из «Локо» и Валерия Кечинова из «Сатурна».
— Не жалеете, что не уехали год назад, когда вы были на пике популярности после успешного выступления «Спартака» на первом этапе Лиги чемпионов и разгрома «Арсенала»? — спросили полузащитника в декабре 2001 года.
— Знать бы заранее, как закончится прошлой весной тот поход в Европу... У руководства нашего клуба не было цели засветить игроков в Лиге чемпионов, а потом всех оптом продать. В «Спартаке» работают максималисты, которые хотели сохранить команду, способную решать большие задачи. И разочарования из-за того, что остался в России, нет. Я привык жить настоящим, а в Москве меня на данный момент все устраивает. И, главное, только здесь я внутренне чувствую себя комфортно. Во время отпуска я побывал в Лондоне и Милане — там и уровень жизни приличный, и по улицам вечерами ходить не страшно, а на душе все равно неспокойно.
— Какова вероятность того, что вы все же покинете «Спартак» в нынешнее межсезонье?
— Если появится выгодное для клуба предложение, если тренеры «Спартака» решат сделать ставку на молодежь, я готов попробовать себя за границей. Но торопиться с принятием решения не стану. Уровень зарплат игроков российских клубов сейчас сопоставим с западноевропейскими. Так что не вижу смысла ехать в какую-нибудь средненькую команду. Достойными вариантами считаю пять ведущих испанских клубов, примерно семь итальянских, пять-шесть команд английской премьер-лиги, три-четыре французских. В Германии же нормальный футбол демонстрируют лишь «Бавария» и «Байер».
Но вернемся в 27 октября 2001 года. Через три минуты после гола Титова отличился Баранов. Белорусский хавбек выполнил подачу с углового, мяч после выноса зенитовского защитника достался ему же, и Василий решился на удар в ближний угол. Малафеев был застигнут врасплох — 2:1.
— Когда забивали победный мяч, били наудачу или видели, что ближний угол зенитовских ворот открыт? — спросили Баранова после игры.
— Сначала собирался сделать подачу, но затем заметил, что вратарь заранее дернулся идти на перехват, оставив ближний угол открытым. Туда и пробил, поймав голкипера на противоходе.
— «Зенит» вам понравился?
— Да, достойный соперник. А сколько людей приехало из Петербурга поддержать свою команду! Думаю, это добавило «Зениту» дополнительные силы и эмоции. Их быстрый гол на второй минуте, признаться, нас немного обескуражил. Никто не ожидал такого развития событий.
Романцев: «За 17 дней провели 6 матчей...»
Перед перерывом гостям удалась быстрая атака. Аршавин прострелил во вратарскую на Кобелева, однако того опередил Ковтун.
А почти сразу после возобновления игры «Спартак» сделал весомую заявку на очередное золото. Овсепян ценой нарушения правил (игра рукой) не позволил отличиться Робсону. Пенальти. Парфенов поставил жирную точку в этом матче.
«Не делает «Спартак», в общем-то, ничего сверхъестественного — просто каждый год приходит к финишу первым, — писал обозреватель «СЭ». — А впереди — новый сезон с равными для всех шансами на успех. И новая битва за золото, которое не надоедает никогда. Не верите? Спросите у Романцева».
— Сейчас я, наверное, самый счастливый человек в России, — сказал после матча Олег Иванович. — В этом году национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира, а «Спартак» вновь стал чемпионом.
— А вы помните, какой это по счету ваш успех?
— Нет... (После паузы.) Я действительно не помню, в какой раз выиграл чемпионское звание — в седьмой, восьмой или девятый. После матча в раздевалке мы пытались это подсчитать, но среди нас не оказалось статистиков.
— Значит, нынешнее чемпионство ничем не отличается от прошлых?
— Почему же, отличается. В начале девяностых мы туров за пять обеспечивали себе необходимый отрыв от конкурентов. Тогда изначально было ясно, что «Спартак» намного сильнее. Возможно, поэтому те победы не воспринимались эмоционально так остро, как, к примеру, нынешняя. Сейчас мы выиграли чемпионат в сложнейшем для нас сезоне за счет победного духа, коллективизма и морально-волевых качеств. Шутка ли, за последние 17 дней мы провели шесть матчей! Это страшное дело — играть через два дня на третий вдобавок с перелетами. У нас был тяжелейший отрезок в физическом и прежде всего психологическом плане. Особенно после неудач в Лиге чемпионов. Однако команда не сломалась, поэтому сейчас мне хочется сказать всем только одно слово: «Молодцы!»
Это был предпоследний трофей Романцева в его яркой тренерской карьере. В 2003 году он выиграет с красно-белыми Кубок России и покинет «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1