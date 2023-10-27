«Я действительно не помню, в какой раз стал чемпионом». Победа над «Зенитом» и последнее золото Романцева

27 октября 2001 года «Спартак» в девятый раз стал чемпионом России. Это было последнее золото национального первенства, завоеванное тренером Олегом Романцевым.

«Питерский инкубатор»

К домашнему матчу 28-го тура чемпионата России против «Зенита» красно-белые подошли в статусе лидера турнира. Отрыв команды Олега Романцева от питерцев составлял три очка, при этом у москвичей была еще игра в запасе.

Молодой и дерзкий «Зенит» Юрия Морозова стал, пожалуй, главным открытием ЧР-2001.

«Клич «Зенит» — чемпион!», неизменно сопровождавший матчи команды Северной столицы, неожиданно стал актуальным уже в апреле, — писал в декабре 2001 года обозреватель «СЭ». — После пяти кряду побед подопечных Юрия Морозова таблицы чемпионата с взлетевшим на самый верх «Зенитом» стали появляться даже в витринах питерских баров и кафе. Город на Неве ликовал, а вся футбольная Россия недоуменно разводила руками: «Кто такой Васянович — белорус или югослав?», «Когда успел так вырасти Аршавин?», «Откуда они взяли Кержакова?». И любопытствующим коллегам из других городов приходилось разъяснять, что 18-летний Сергей Васянович, отдавший в матче с «Ростсельмашем» три результативные передачи, — воспитанник «Смены», которую чуть раньше окончил и забивший гол-красавец «Факелу» Андрей Аршавин. Что заблиставшего чуть позже и опять-таки 18-летнего Александра Кержакова никак нельзя считать новичком «Зенита», поскольку он с 11 лет тренировался в одноименной футбольной школе. Именно в те дни применительно к морозовской команде родилось ироническое выражение «питерский инкубатор». Но к концу сезона ирония сменилась уважением».

Владимир Бесчастных с флагом «Спартака». Фото Александр Федоров, "СЭ"

— Какую задачу в этом матче поставит «Зенит»? — За два дня до матча спросил корреспондент «СЭ» атакующего полузащитника питерцев Андрея Аршавина (4 гола и 8 результативных передач в чемпионате России-2001).

— Я полагаю, наша задача предельно конкретна: мы должны сыграть лучше «Спартака».

— Вам в «Лужниках» придется противостоять Кебе. Одна из петербургских газет в связи с этим предположила, что Аршавину придется особенно тяжело: у него, дескать, не получается игра против темнокожих защитников.

— Совершенно непонятно, почему кто-то предположил подобное. Мне по большому счету все равно, против кого играть. Конечно, темнокожие защитники за счет природных качеств — резкости и скорости — получают определенное преимущество. Но и только.

Титов: «Кто мы? Мясо!»

«Спартак» — «Зенит» — 3:1 (2:1)

Голы: Аршавин, 4 (0:1). Титов, 25 (1:1). Баранов. 28 (2:1). Парфенов, 52 — с пенальти (3:1).

«Спартак»: Левицкий, Ковтун, Парфенов, Кебе, Ананко, Цихмейструк, Баранов, Титов, Булатов, Бесчастных, Робсон (Куприянов, 90+1).

«Зенит»: Малафеев, Лепехин, Овсепян, Угаров, Катульский, Горовой (Лазарев, 64), Кобелев, Горшков (Игонин, 45), Спивак, Аршавин, Кержаков.

Именно Аршавин открыл счет уже на третьей минуте встречи. Спивак прострелил с левого фланга, Кержаков до мяча не дотянулся, и 20-летний футболист с левой ноги из пределов штрафной пробил в правый от себя угол мимо Левицкого. 0:1. Автор гола сорвал с себя футболку и увидел перед собой желтую карточку.

Хозяева ответили неприятным ударом головой Робсона — Малафеев вытащил непростой мяч. «Зенит» в целом смотрелся интереснее. Кержаков дважды угрожал воротам Левицкого — в первом случае форвард даже нанес голкиперу травму, поставив под угрозу его дальнейшее участие в этой игре. Но Левицкий на поле все же остался. К слову, свой первый гол за «Зенит» Кержаков забил именно «Спартаку» — только в игре первого круга в Питере (2:1).

— При счете 1:0 мы должны были забивать дважды, — заметил на пресс-конференции Юрий Морозов. — Произойди это, вся игра перевернулась бы. А мы дали сопернику психологическую фору. «Спартак» — это уверенные в себе люди, имеющие хороший игровой опыт, они нашли нашу слабинку и сумели ее использовать.

Не пропустив второй гол, красно-белые в течение трех минут перевернули ход встречи. Баранов отличным пасом нашел в штрафной Бесчастных, тот развернулся и переадресовал мяч Титову, который в касание вколотил его в сетку. Фирменная спартаковская игра!

Забив гол, Титов задрал красную футболку. Под ней была белая, на которой красовалась надпись: «Кто мы? Мясо!» «За день до игры с «Зенитом» на базе в Тарасовке в 2001 году с моим другом Парфешей, сегодня Дмитрием Владимировичем (Парфеновым), испортив три майки, получили то, что ушло в массы», — так впоследствии рассказывал об очередном своем шедевре Егор Ильич.

По оценкам «СЭ», капитан «Спартака» получил наивысший средний балл в сезоне (6,42), опередив Марата Измайлова из «Локо» и Валерия Кечинова из «Сатурна».

— Не жалеете, что не уехали год назад, когда вы были на пике популярности после успешного выступления «Спартака» на первом этапе Лиги чемпионов и разгрома «Арсенала»? — спросили полузащитника в декабре 2001 года.

— Знать бы заранее, как закончится прошлой весной тот поход в Европу... У руководства нашего клуба не было цели засветить игроков в Лиге чемпионов, а потом всех оптом продать. В «Спартаке» работают максималисты, которые хотели сохранить команду, способную решать большие задачи. И разочарования из-за того, что остался в России, нет. Я привык жить настоящим, а в Москве меня на данный момент все устраивает. И, главное, только здесь я внутренне чувствую себя комфортно. Во время отпуска я побывал в Лондоне и Милане — там и уровень жизни приличный, и по улицам вечерами ходить не страшно, а на душе все равно неспокойно.

— Какова вероятность того, что вы все же покинете «Спартак» в нынешнее межсезонье?

— Если появится выгодное для клуба предложение, если тренеры «Спартака» решат сделать ставку на молодежь, я готов попробовать себя за границей. Но торопиться с принятием решения не стану. Уровень зарплат игроков российских клубов сейчас сопоставим с западноевропейскими. Так что не вижу смысла ехать в какую-нибудь средненькую команду. Достойными вариантами считаю пять ведущих испанских клубов, примерно семь итальянских, пять-шесть команд английской премьер-лиги, три-четыре французских. В Германии же нормальный футбол демонстрируют лишь «Бавария» и «Байер».

Но вернемся в 27 октября 2001 года. Через три минуты после гола Титова отличился Баранов. Белорусский хавбек выполнил подачу с углового, мяч после выноса зенитовского защитника достался ему же, и Василий решился на удар в ближний угол. Малафеев был застигнут врасплох — 2:1.

— Когда забивали победный мяч, били наудачу или видели, что ближний угол зенитовских ворот открыт? — спросили Баранова после игры.

— Сначала собирался сделать подачу, но затем заметил, что вратарь заранее дернулся идти на перехват, оставив ближний угол открытым. Туда и пробил, поймав голкипера на противоходе.

— «Зенит» вам понравился?

— Да, достойный соперник. А сколько людей приехало из Петербурга поддержать свою команду! Думаю, это добавило «Зениту» дополнительные силы и эмоции. Их быстрый гол на второй минуте, признаться, нас немного обескуражил. Никто не ожидал такого развития событий.

Футболисты «Спартака» празднуют чемпионство в 2001 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Романцев: «За 17 дней провели 6 матчей...»

Перед перерывом гостям удалась быстрая атака. Аршавин прострелил во вратарскую на Кобелева, однако того опередил Ковтун.

А почти сразу после возобновления игры «Спартак» сделал весомую заявку на очередное золото. Овсепян ценой нарушения правил (игра рукой) не позволил отличиться Робсону. Пенальти. Парфенов поставил жирную точку в этом матче.

«Не делает «Спартак», в общем-то, ничего сверхъестественного — просто каждый год приходит к финишу первым, — писал обозреватель «СЭ». — А впереди — новый сезон с равными для всех шансами на успех. И новая битва за золото, которое не надоедает никогда. Не верите? Спросите у Романцева».

— Сейчас я, наверное, самый счастливый человек в России, — сказал после матча Олег Иванович. — В этом году национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира, а «Спартак» вновь стал чемпионом.

— А вы помните, какой это по счету ваш успех?

— Нет... (После паузы.) Я действительно не помню, в какой раз выиграл чемпионское звание — в седьмой, восьмой или девятый. После матча в раздевалке мы пытались это подсчитать, но среди нас не оказалось статистиков.

— Значит, нынешнее чемпионство ничем не отличается от прошлых?

— Почему же, отличается. В начале девяностых мы туров за пять обеспечивали себе необходимый отрыв от конкурентов. Тогда изначально было ясно, что «Спартак» намного сильнее. Возможно, поэтому те победы не воспринимались эмоционально так остро, как, к примеру, нынешняя. Сейчас мы выиграли чемпионат в сложнейшем для нас сезоне за счет победного духа, коллективизма и морально-волевых качеств. Шутка ли, за последние 17 дней мы провели шесть матчей! Это страшное дело — играть через два дня на третий вдобавок с перелетами. У нас был тяжелейший отрезок в физическом и прежде всего психологическом плане. Особенно после неудач в Лиге чемпионов. Однако команда не сломалась, поэтому сейчас мне хочется сказать всем только одно слово: «Молодцы!»

Это был предпоследний трофей Романцева в его яркой тренерской карьере. В 2003 году он выиграет с красно-белыми Кубок России и покинет «Спартак».