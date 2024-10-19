Тошич: «Надеюсь, что скоро все исправится и российские команды вернутся в еврокубки и Лигу чемпионов

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что вскоре российские команды вернут в международные турниры.

«Конечно, мне как человеку, который очень долго играл в России жалко, что такое происходит. Но я надеюсь, что скоро все исправится и российские команды вернутся в еврокубки и Лигу чемпионов. Я не занимаюсь политикой и могу лишь сказать, что жду возвращения России. Но когда это будет, кто это одобрит, не могу сказать и не могу в это вмешиваться», — цитирует «РБ Спорт» Тошича.

Российские команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.