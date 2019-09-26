Зоран Тошич: «Кто больше любит сладости: я или Слуцкий? Думаю, ответ понятен»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич ответил на вопрос, были ли у него предложения от российских клубов после ухода из ЦСКА.

Тошич играл за армейцев с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).

— Кто больше любит сладости: я или Слуцкий? Думаю, ответ понятен, — признался серб в интервью Youtube-каналу КраСава. Конечно, меня все узнают в Белграде, но популярность все же не такая, как в России. Болельщики ЦСКА действительно очень любят своих игроков!

У меня никогда не было предложений от «Спартака» и «Зенита», но даже если бы были, я бы их не рассматривал. С первого дня когда я перешел в ЦСКА, то почувствовал, будто нахожусь дома. Я очень благодарен армейцам и из этого чувства не смог бы играть в стане принципиальных соперников. У меня были предложения после ЦСКА от московских и провинциальных команд, но я чувствовал, что не могу играть в РПЛ за другую команду, кроме армейской.