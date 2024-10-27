Золотую медаль «Спартака» в чемпионате России-2016/17 продают на «Авито» за 17 тысяч рублей

На «Авито» выставлена на продажу золотая медаль «Спартака» в чемпионате России сезона-2016/17. Приобрести ее можно на 17 тысяч рублей.

В качестве адреса значится Белокалитвинский район Ростовской области. Медаль выставлена на продажу 30 сентября.

Скриншот.

По итогам сезона-2016/17 «Спартак» набрал 69 очков после 30 туров и завоевал золотые медали чемпионата России. Второе место занял ЦСКА (62), третьим стал «Зенит» (61).