Орещук — об игре «Динамо» в обороне: «Сам смеюсь и самому интересно»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на победу бело-голубых над «Химками» (4:3) в матче 13-го тура РПЛ.

«Что делать с игрой в обороне? Сам смеюсь и самому интересно. Покупаются футболисты, каждый год обновляется линия обороны, а воз и ныне там. Почему — вообще не могу понять. Если впереди игра очень нравится, то в обороне очень не нравится. Сегодняшний результат — это везение? Нет, такая игра этого «Динамо»: мы забьем, сколько захотим, а вы — сколько сможете. Меня полностью устраивает игра в атаке, да и болельщиков, наверное, тоже. На нее очень приятно смотреть. Осталось только сделать что-то с обороной, и тогда можно говорить о каких-то серьёзных задачах», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Команда Марцела Лички занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (26 очков).