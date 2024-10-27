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27 октября, 23:44

Орещук — об игре «Динамо» в обороне: «Сам смеюсь и самому интересно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на победу бело-голубых над «Химками» (4:3) в матче 13-го тура РПЛ.

«Что делать с игрой в обороне? Сам смеюсь и самому интересно. Покупаются футболисты, каждый год обновляется линия обороны, а воз и ныне там. Почему — вообще не могу понять. Если впереди игра очень нравится, то в обороне очень не нравится. Сегодняшний результат — это везение? Нет, такая игра этого «Динамо»: мы забьем, сколько захотим, а вы — сколько сможете. Меня полностью устраивает игра в атаке, да и болельщиков, наверное, тоже. На нее очень приятно смотреть. Осталось только сделать что-то с обороной, и тогда можно говорить о каких-то серьёзных задачах», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Команда Марцела Лички занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (26 очков).

Источник: Metaratings.ru
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
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27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
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Зенит – Локомотив
 1 : 1
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