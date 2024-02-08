Зиньковский заявил, что в «Спартаке» поддерживают Джикию

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию вокруг капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Изменился ли Джикия после заявления агента? Почему он должен измениться? Это его агент. Не знаю, зачем это обсуждать. Мы поддерживаем Георгия. Если ему это нужно будет, то могу это официально сказать», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев, заявил, что контракт игрока со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.