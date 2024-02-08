В «Факеле» назвали неожиданным решение Кудряшова завершить карьеру

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение защитника Федора Кудряшова завершить профессиональную карьеру.

«Сегодня мы пообщались с Федором. Он нам сказал правду, что принял завершить карьеру. Мы уважаем решение защитника и расторгли с ним контракт. Можно сказать, что для нас это было неожиданно? Да. Будем ли мы искать замену Кудряшову? Посмотрим. Поживем, увидим», — сказал Котов «СЭ».

В этом сезоне 36-летний Кудряшов провел за «Факел» 14 матчей. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.

Кудряшов ранее выступал за «Антальяспор», «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Краснодар» и «Башакшехир». Он четыре раза становился серебряным призером чемпионата России.

В составе сборной России футболист провел 48 матчей и забил 1 гол.