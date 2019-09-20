Жоаузиньо: «В «Левски» я играл левого защитника»

Нападающий «Динамо» Жоаузиньо в интервью официальному сайту клуба рассказал о происхождении своего имении и бразильских фавелах.

— Твое полное имя Жоао Натаилтон Рамос дос Сантос. Почему Жоаузиньо? Расскажи, как вообще бразильцы выбирают себе сокращенное имя?

— Это просто уменьшительно-ласкательный суффикс, как в русском языке. Так удобнее. Роналду — Роналдиньо, Робсон — Робиньо. Я — Жоау, вот и стал Жоаузиньо. Вроде как маленький Жоау (улыбается). Такое сокращение делается преимущественно от имени.

— Ты говорил, что не был в Бразилии несколько лет. Скучаешь по родине?

— Да, есть такое. Мне, конечно, не хватает родителей и друзей, которые там, в Бразилии. В этом плане очень здорово, что моя семья — жена и сын — со мной в России. Это здорово облегчает ситуацию. Бывали ли они в Бразилии? Конечно. И им очень понравилось. Да и я постарался, чтобы им понравилось.

— Фавелы это действительно страшно?

— Да. Опасное и жестокое место. В фавелы нельзя входить, если ты не знаешь определенного человека оттуда. Иначе можно уже не вернуться. Я сам никогда там не был. Наверное, мне было бы интересно побывать, скажу больше — есть одна фавела в Бразилии, которая открыта для туристов. Но только в определенное время и очень небольшая по периметру.

— Из Бразилии в Европу ты приехал левым защитником. Как стал полузащитником?

— Первое время в «Левски» я продолжал играть на этой позиции в обороне. А потом тренер вдруг решил меня передвинуть в центр поля. То есть реально — центральным полузащитником. Вроде пошло. После чего я сместился левее — на фланг. Да так там и закрепился, тем более, что у меня была хорошая статистика на этой позиции.