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Жоау Мариу вызван в сборную Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом

14:45
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу вызван в сборную Португалии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом и Украиной, cообщается в официальном Twitter футбольного союза Португалии.

В составе железнодорожников хавбек провел 6 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи.

Португальцы сыграют с Люксембургом 11 октября в 21.45, а с Украиной — на выезде 14 октября в 21.45 по московскому времени.

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