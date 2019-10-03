Жоау Мариу вызван в сборную Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу вызван в сборную Португалии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом и Украиной, cообщается в официальном Twitter футбольного союза Португалии.

В составе железнодорожников хавбек провел 6 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи.

Португальцы сыграют с Люксембургом 11 октября в 21.45, а с Украиной — на выезде 14 октября в 21.45 по московскому времени.