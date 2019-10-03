Жоау Мариу вызван в сборную Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом
14:45
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу вызван в сборную Португалии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом и Украиной, cообщается в официальном Twitter футбольного союза Португалии.
В составе железнодорожников хавбек провел 6 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи.
Португальцы сыграют с Люксембургом 11 октября в 21.45, а с Украиной — на выезде 14 октября в 21.45 по московскому времени.
Esta ? a nossa equipa para os dois jogos de Qualifica??o! Rumo ao Euro, Portugal! #TodosPortugal— Portugal (@selecaoportugal) October 3, 2019
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?? Bilhetes: https://t.co/1StwaPbpqr pic.twitter.com/AJ7h37ftV1
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