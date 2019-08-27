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Жоау Мариу в Москве — фотофакт из соцсетей. «Локомотив» представит звездного новичка сегодня

00:15
Жоау Мариу уже в Москве. Фото Telegram-канал новости "Локомотива"
Жоау Мариу уже в Москве. Фото Telegram-канал новости "Локомотива"
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Как сообщал «СЭ», «Локомотив» договорился об аренде на сезон-2019/20 полузащитника «Интера» Жоау Мариу с правом выкупа за 18 миллионов евро. Сделка будет завершена сегодня.

В социальных сетях вечером понедельника появилось фото с 26-летним португальцем. Футболист сделал его в аэропорту после прилета в Москву.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.

«Локо» договорился о трансфере Жоау Мариу

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