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Жоаозиньо: «Сантос — лучший левый защитник лиги с тех пор, как приехал в Россию. Он был бы очень полезен для сборной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо в комментарии «СЭ» высказался о получении российского гражданства бразильским защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Сантос — лучший левый защитник лиги, с тех пор как приехал в Россию. Игрок отличного качества, который может играть и на других позициях. Он был бы очень полезен для сборной России», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

30-летний Сантос получил гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
Жоаозиньо
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
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16
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