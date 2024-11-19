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Сегодня, 09:53

Тедеев о словах Дзюбы про Семака и Галактионова: «Не сомневаюсь, что Артем со мной откровенен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как относится к словам нападающего команды Артема Дзюбы о его бывших тренерах — Сергее Семаке из «Зенита» и Михаиле Галактионове из «Локомотива».

В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru заявил, что не будет пожмет руку Семаку и Галактионову.

«Безусловно, такие вещи читать тяжело. Но в то же время Артем сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен. Я в этом даже не сомневаюсь. Я ни в коем случае не хочу ни осуждать его в этом мнении, ни тем более поддерживать. Просто хочу сказать, что сегодня я с Артемом, как и с любым другим своим футболистом.

Как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что между мной и Дзюбой сейчас какой-то конфетно-букетный период. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал. У него есть цели и задачи, у меня есть цели и задачи. Они во многом совместные.

Я знаю, насколько он искренен как человек. И то, что у него что-то запало в свое время, что-то осталось внутреннее, скорее всего даже не обида, а злость. Скорее всего, это и есть тот посыл, который он посчитал нужным высказать, — сказал Тедеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Артем Дзюба
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Тедеев о подписании Дзюбы в «Акрон»: «Мне хотелось поработать с настоящей звездой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
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