В «Зените» объяснили аренду бразильского вратаря: «У него есть сильные качества»
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» рассказал о новом голкипере команды Иване. 29 июня пресс-служба петербургского клуба сообщила, что нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в бразильском клубе «Коринтианс». Состав «Зенита» пополнят вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.
«Вратарь из Бразилии — это необычно? Очень много бразильских голкиперов играет в Европе. Посмотрим, что получится у Ивана. У него есть сильные качества. Будем наблюдать, как он проявит себя в чемпионате России», — сказал Оливейра «СЭ».
Соглашения вступят в силу с середины июля, когда Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.
В прошедшем сезоне 25-летний Иван провел 3 матча за бразильский клуб, пропустил 2 гола и отстоял 1 игру на ноль.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -