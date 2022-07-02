В «Зените» объяснили аренду бразильского вратаря: «У него есть сильные качества»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» рассказал о новом голкипере команды Иване. 29 июня пресс-служба петербургского клуба сообщила, что нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в бразильском клубе «Коринтианс». Состав «Зенита» пополнят вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

«Вратарь из Бразилии — это необычно? Очень много бразильских голкиперов играет в Европе. Посмотрим, что получится у Ивана. У него есть сильные качества. Будем наблюдать, как он проявит себя в чемпионате России», — сказал Оливейра «СЭ».

Соглашения вступят в силу с середины июля, когда Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.

В прошедшем сезоне 25-летний Иван провел 3 матча за бразильский клуб, пропустил 2 гола и отстоял 1 игру на ноль.