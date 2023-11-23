Марио Фернандес возобновил тренировки с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Сегодня, 23 ноября, он участвовал в утреннем занятии, сообщает пресс-служба команды.

В конце сентября Фернандес получил травму колена в матче против «Оренбурга» (1:3) и с тех пор на поле не выходил.

В этом сезоне 33-летний футболист провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.