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Агент Тюкавина: «Европа? У Кости сейчас проблемы с рабочей визой»

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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.

— В каком состоянии Костя подходит к сезону?

— Все нормально.

— За этот период появлялись запросы из Европы?

— Давайте будем обсуждать это позже. Сейчас есть проблемы по рабочей визе, но я в него верю, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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