Президент РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА осенью

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев посетит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности. Встреча пройдет осенью 2024 года.

«Следующее заседание комитета УЕФА пройдет осенью. Я буду очно», — цитирует Алаева ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. В апреле 2024-го он пропустил заседание по личным причинам.