Жиго рассказал про победные капли и свою травму
22:25
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, забивший два гола в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1), отметил, что рад дублю, однако главное — победа.
— Это было невероятно. Счастлив, что забил. Главное — это победа. Фанаты были великолепны. Это победа для них, — отметил Жиго в эфире телеканала «Матч Премьер».
— Первый гол — это интуиция?
— Да. Можно сказать, что это интуиция. Я очень счастлив, что получилось забить гол.
— Что вам капали в глаза, победные капли?
— Это не связано с дымом. Это из-за столкновения. Я себя плохо почувствовал.
— Что с ногой?
— Ничего особенного. Сейчас все в порядке.
— Это самая важная победа?
— Это самый значимый матч для меня. Мне удалось забить два. Однако важна победа в дерби.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи