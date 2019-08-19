Жиго рассказал про победные капли и свою травму

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, забивший два гола в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1), отметил, что рад дублю, однако главное — победа.

— Это было невероятно. Счастлив, что забил. Главное — это победа. Фанаты были великолепны. Это победа для них, — отметил Жиго в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Первый гол — это интуиция?

— Да. Можно сказать, что это интуиция. Я очень счастлив, что получилось забить гол.

— Что вам капали в глаза, победные капли?

— Это не связано с дымом. Это из-за столкновения. Я себя плохо почувствовал.

— Что с ногой?

— Ничего особенного. Сейчас все в порядке.

— Это самая важная победа?

— Это самый значимый матч для меня. Мне удалось забить два. Однако важна победа в дерби.