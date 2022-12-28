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Сегодня, 11:22

Жиго ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго ответил на вопрос о том, возможно ли его возвращение в московский клуб.

Также француз рассказал о своей дружбе с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«С Квинси мы впервые встретились, когда я пришел в «Спартак» 4 года назад. У нас сразу сложились отличные отношения. А когда он в прошлом году вернулся, то мы стали проводить вместе еще больше времени. Мы с ним все время смеемся. Он вообще человек, у которого всегда улыбка на лице и хорошее отношение. Он всегда такой, даже на тренировках. Он вообще забавный парень, и сейчас он рад за меня, потому что знает подробности моей ситуации. Рад, но грустит из-за того, что я ушел. Такая у футболистов жизнь, но мы еще увидимся, это точно. Вернусь ли я в «Спартак», как Квинси? Хороший вопрос. Время покажет», — сказал Жиго в посвященном ему фильме «Гладиатор «Спартака».

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В январе 2022 года «Марсель» купил 29-летнего француза у московского клуба, однако футболист провел остаток сезона-2021/22 за красно-белых. Всего у Жиго 10 голов и 6 результативных передач в 110 матчах в составе «Спартака».

Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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