Жиго - лучший игрок "Спартака" в матче с "Тамбовом" по версии Instat

Instat признал защитника "Спартака" Самюэля Жиго лучшим игроком красно-белых в матче 3-го тура премьер-лиги против "Тамбова" (0:2). 25-летний француз набрал 297 баллов, согласно Instat Index.
Второе место занял хавбек Зелимхан Бакаев (291), третье - полузащитник Фернанду (283).
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 4 очка.
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