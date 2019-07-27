21:00 | Футбол — РПЛ

Жиго - лучший игрок "Спартака" в матче с "Тамбовом" по версии Instat

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Instat признал защитника "Спартака" Самюэля Жиго лучшим игроком красно-белых в матче 3-го тура премьер-лиги против "Тамбова" (0:2). 25-летний француз набрал 297 баллов, согласно Instat Index.

Второе место занял хавбек Зелимхан Бакаев (291), третье - полузащитник Фернанду (283).

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 4 очка.

Тамбов - Спартак

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