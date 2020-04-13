Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Спартак» потерял свой стиль игры»

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.

— Я видел несколько игр под руководством Тедеско. Мое мнение — это очень средний футбол. Я вспоминаю, как играли мы — через пас, постоянные комбинации. Мы знали друг друга. Они играют так, как будто только сейчас собрались. У нас же, когда мяч был у Титова или Парфенова, мы знали, куда бежать, как открываться. Сейчас «Спартак» потерял свой стиль игры, — считает Тчуйсе.

— Кого можете выделить в составе команды? Кто нравится больше всех?

— Выделю Крала и Ларссона. Они мне понравились. Талантливые ребята. Впечатлил ли кто-то из русских? Нет. (Дмитрий Зимин)