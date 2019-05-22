20:34 | Футбол — РПЛ

Жена Жиркова: "Сейчас понимаю, что скоро мы переедем"

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Жена полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова Инна заявила в Инстаграме, что ее семья скоро переедет.

- Наверное, это лучший май в моей жизни. Никогда не думала, что за столь маленький срок этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу... Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья. Я еще раз убедилась - все, что не делается, все к лучшему, и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря.

35-летний Юрий Жирков в текущем сезоне провел 11 матчей в чемпионате России и сделал три результативных паса. Его команда стала чемпионом страны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наверное, это лучший май в моей жизни . Никогда не думала ,что за столь маленький срок этот город станет таким родным . Честно ,полюбила его не сразу ... Сейчас понимаю ,что скоро мы переедем,но знаю точно ,что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья . Я ещё раз убедилась - все, что не делается, все к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря .❤️

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

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https://www.instagram.com/p/BxxTA-PgjlF/

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