Жена Тарасова похвалила российскую систему здравоохранения за готовность к пандемии

Анастасия Тарасова, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, похвалила российскую медицину за готовность к экстренной ситуации в связи с пандемией коронавируса. При этом она призвала серьезнее относиться к режиму самоизоляции.

«В Российской Федерации был один из низких уровней смертности от Covid-19, как оказалось- медицинская система была готова к вызову», — прочтут через несколько лет наши дети, в своих учебниках по истории. Так и есть.

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Сколько бы не было левых источников, есть неизменный факт: готовность российской системы здравоохранения позволила добиться одних из самых низких показателей смертности. Полностью оборудованные койки доступны не только для пациентов с тяжелым течением болезни, но и пациентам средней тяжести. При этом российским врачам не приходится выбирать, кого положить под ИВЛ, что несказанно радует.

Не радует только то, что многие начинают нарушать изоляционные меры.

Кто знает, соблюдай все меры безопасности тщательнее, возможно мы бы уже свободно гуляли в парках, а кто-то отдыхал в запланированных местах.

Лично мой «карантин» начался с ноября. Далее рождение второй доченьки. Конечно, мне безумно хочется взять своих детей и погулять с ними в парке, в лесу, в ТЦ, а так же навестить своих родных, а особенно — прабабушку, которой уже 94 года! Но мы вынуждены сидеть и ждать.

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Общалась на днях со своим врачом, которая вела обе беременности и мне стало так жалко ее и ее коллег. Врачам нелегко и они реально спасают наши жизни. Посидите дома ещё, соблюдайте все меры, помогая, тем самым, врачам, чтобы не увеличилась нагрузка. От чьей-то принципиальности сделать все наоборот- лучше не будет уж точно.

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Не дело, когда 80 человек сидит дома, а другие 20 нет. Так мы точно просидим до конца года", — написала Костенко в Instagram.

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело.