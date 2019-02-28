Жена Тарасова: "Думала, что футболисты не отягощены умом, но Дима быстро меня переубедил"

Анастасия Костенко, супруга полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, рассказала о качествах, которые она ценит в своем муже.

– Мыслила стереотипно, считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил, - цитирует Костенко Starhit. - Я понимала, что браком Диму не удивишь. Из песни слов не выкинешь! Мы много говорили и решили венчаться – Дима очень глубокий человек, которому тоже было важно получить благословение свыше.

У нас растёт удивительная дочь – очень позитивная, улыбчивая, послушная. Все, на что я была настроена, сбылось. Дима сейчас очень балует дочь, но, думаю, в будущем он станет строгим папой – уже говорит, что никто не пройдет кастинг в женихи.

Брак с Костенко является третьим для Тарасова. В первый раз он был женат на Оксане Пономаренко, а после этого обручился с Ольгой Бузовой.

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