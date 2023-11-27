Жена Смолова показала внедорожник, который получила в подарок от мужа

Супруга нападающего «Динамо» Федора Смолова Карина Истомина показала автомобиль, который ей подарил футболист.

«Люблю мужа», — подписала публикацию 29-летняя девушка.

Соцсети Карины Истоминой. Фото Соцсети

В социальной сети девушка показала фото автомобиля Porsche Cayenne черного цвета.

В этом сезоне 33-летний Смолов забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах.