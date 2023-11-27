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Сегодня, 13:00

В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Сочи» — «Крылья» из-за «шторма века»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе РПЛ ответили на запрос «СЭ» о возможном переносе матча 17-го тура между «Сочи» и «Крыльями Советов» из-за «шторма века».

«Ситуация может поменяться достаточно быстро. Следим за развитием ситуации. За 15 минут до старта матча в Калининграде тоже снега не было», — сказали «СЭ» в пресс-службе лиги.

Матч «Сочи» — «Крылья Советов» состоится 2 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.

На черноморское побережье обрушился сильный шторм, его пик пришелся на ночь с 26 на 27 ноября.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что из-за непогоды девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы, несколько авиарейсов задержали.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

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Спартак

 5
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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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