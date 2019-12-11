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Жена Семака Анна: «Предупредила мужа, что у меня будет темнокожий ребенок. Он был в шоке»

11 декабря 2019, 23:32
Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК "Зенит"
Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК "Зенит"
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о своем намерении усыновить темнокожего ребенка. В ближайшее время супружеская пара, воспитывающая семерых детей, поедет в Африку.

— Я всегда знала, что я окажусь в Африке — у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни, — цитирует «Бизнес online» Анна Семак. — Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую». Так же, как я чувствовала, что у меня будет приемный ребенок — у меня с детства в этом не было никаких сомнений.

Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое». Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернет нашу жизнь.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/248823?utm_source=bogazeta-sport-block

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