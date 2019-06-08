Жена Погребняка рубит топором дерево. Видео

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария опубликовала в своем Инстаграме видео, на котором она с помощью топора рубит дерево. Жена 35-летнего россиянина вместе с детьми выкапывала дерево.
– Как всегда Машка пашет за всех (видео смотреть до конца), – подписала видео Мария Погребняк.
Павел и Мария сыграли свадьбу в 2014-м. Пара воспитывает трех сыновей.
Ранее стало известно, что Погребняк продлил контракт на один год с "Уралом".
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