Жена Погребняка рубит топором дерево. Видео

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария опубликовала в своем Инстаграме видео, на котором она с помощью топора рубит дерево. Жена 35-летнего россиянина вместе с детьми выкапывала дерево.

– Как всегда Машка пашет за всех (видео смотреть до конца), – подписала видео Мария Погребняк.

Павел и Мария сыграли свадьбу в 2014-м. Пара воспитывает трех сыновей.

Ранее стало известно, что Погребняк продлил контракт на один год с "Уралом".

"Живое воплощение барби". Как выглядит и чем занимается жена Павла Погребняка

Погребняк и Фидлер продлили контракты с "Уралом"