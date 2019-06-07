Погребняк и Фидлер продлили контракты с "Уралом"

Капитан, полузащитник "Урала" Артем Фидлер и нападающий Павел Погребняк продлили контракты на один год с клубом, информирует официальный сайт команды из Екатеринбурга. Соглашения будут действовать до конца следующего сезона.

Фидлер дебютировал за "Урал" в 2005 году. В прошедшем сезоне 35-летний россиянин сыграл в 15 матчах и не отметился результативными действиями.

Погребняк перешел в "Урал" из "Тосно" летом 2018-го. В сезоне-2018/19 провел 14 игр за клуб, забил три гола и отдал две голевые передачи.

❗️ОФИЦИАЛЬНО:#ФКУрал продлил контракты с Артемом Фидлером и Павлом Погребняком🐝🐝

✔️Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.

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Подробнее: https://t.co/B44sEecotk pic.twitter.com/lmu5ucVWdd — ФК Урал (@FCURAL) 7 июня 2019 г.

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