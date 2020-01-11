Жена Погребняка помирилась с водителем такси, с которым у нее был конфликт
Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария сообщила в Instagram, что конфликт с представителями такси был решен.
Ранее Погребняк сообщила о том, что водитель такси грубо высадил ее из машины. Представители компании принесли извинения.
— Приехали представители от таксистов и принесли извинения за своего коллегу! Я дала эксклюзивное интервью! Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа сам был водителем.
Во время интервью созвонились с водителем, который меня вез, конфликт исчерпан, — написала Погребняк в Instagram.
Приехали представители от таксистов и принесли извинения за своего коллегу! Я дала эксклюзивное интервью! Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа сам был водителем) и у мужа тоже) Во время интервью созвонились с водителем Яндекс такси Телеком, который меня вёз, конфликт исчерпан P.s водитель временно отстранен от сервиса, он понял ошибки и их признал! Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые ситуации. Я буду продолжать пользоваться такси.