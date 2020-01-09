«Яндекс.Такси» согласился с претензиями Марии Погребняк и вернул ей деньги за поездку

«Яндекс.Такси» отреагировал на инцидент с женой нападающего «Урала» Павла Погребняка Марией.

Ранее супруга футболиста сообщила о том, что водитель такси грубо высадил ее из машины.

— Водитель вел себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила, — приводит слова пресс-службы «Яндекс.Такси» РИА Новости. — Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку.