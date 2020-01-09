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«Яндекс.Такси» согласился с претензиями Марии Погребняк и вернул ей деньги за поездку

12:58
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«Яндекс.Такси» отреагировал на инцидент с женой нападающего «Урала» Павла Погребняка Марией.

Ранее супруга футболиста сообщила о том, что водитель такси грубо высадил ее из машины.

— Водитель вел себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила, — приводит слова пресс-службы «Яндекс.Такси» РИА Новости. — Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200109/1563210397.html

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