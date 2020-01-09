В Москве таксист грубо высадил из машины жену Погребняка

Водитель такси в Москве выставил из машины жену нападающего «Урала» Павла Погребняка Марию, о чем она сообщила в Instagram.

— Таксист, как это часто бывает, привез меня не туда. Но мало того, что он не доехал до ресторана, куда мне нужно было, еще он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять меня из машины. Я так испугалась, что не знала что делать, и меня хватило только на то, чтобы включить запись видео. Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке.

Сказать, что я оскорблена и удивлена таки поведением, — ничего не сказать. Я до сих пор в шоке, — написала Погребняк в Instagram.