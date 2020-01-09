В Москве таксист грубо высадил из машины жену Погребняка
Водитель такси в Москве выставил из машины жену нападающего «Урала» Павла Погребняка Марию, о чем она сообщила в Instagram.
— Таксист, как это часто бывает, привез меня не туда. Но мало того, что он не доехал до ресторана, куда мне нужно было, еще он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять меня из машины. Я так испугалась, что не знала что делать, и меня хватило только на то, чтобы включить запись видео. Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке.
Сказать, что я оскорблена и удивлена таки поведением, — ничего не сказать. Я до сих пор в шоке, — написала Погребняк в Instagram.
Так много из вас ответили мне на сторис с такси, что я решила, что эта тема достойна поста. Рассказываю для тех, кто не в курсе: я ехала на такси на встречу с девочками — победительницами нашего марафона. И таксист, как это часто бывает, привёз меня не туда. Но мало того, что он не доехал до ресторана, куда мне нужно было, еще он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять меня из машины. Я так испугалась, что не знала что делать, и меня хватило только на то, чтобы включить запись видео. Он выкинул мои вещи из машины( я их потом собирала по асфальту, а там были подарки для наших победительниц) и вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами. Люди стоявшие на улице были в шоке? Зачем я снимала это все на видео? Чтобы доказать свою правоту. Чтобы вы видели, как бывает и были осторожны. Что я планирую делать дальше? Я написала в службу поддержки Яндекс.Такси и жду от них ответ, жду извинений и увольнения этого водителя, потому что если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром. Хочу сказать только одно — каждый должен делать свою работу и делать ее хорошо, а если не умеешь — не берись. Я хочу ещё раз обратиться к Яндекс.Такси с просьбой более тщательно отбирать водителей, проводить тестирования с психиатрами и лучше инструктировать людей, которых берёте на работу. Поведение вашего водителя неправильное не только с профессиональной точки зрения, но и с человеческой. У него явно проблемы с контролем агрессии и он совершенно точно плохо знает свои обязанности. Сказать, что я оскорблена и удивлена таки поведением — ничего не сказать. Я до сих пор в шоке. Расскажите, у вас были подобные истории с такси? Как вы боролись с хамством водителей?