Жена Павла Мамаева лишилась 75 тысяч рублей в результате мошенничества

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, стала жертвой мошенников, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, 31-летняя Мамаева обратилась в полицию, сообщив, что незнакомец похитил с ее банковской карты 75 тысяч рублей.

— Выяснилось, что в мае текущего года девушка нашла в соцсети Instagram объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тысяч рублей. Аксессуар Мамаевой так и не пришел. По итогам проверки 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, — сказал источник в полиции.

Павел Мамаев получил год и пять месяцев в колонии общего режима по делу о драках в центре Москвы. Сейчас он отбывает срок в колонии. Там же находится и форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале