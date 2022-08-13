Кавазашвили высказался об интересе «Ахмата» к Дзагоеву

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об интересе «Ахмата» к полузащитнику Алану Дзагоеву.

Ранее появилась информация, что грозненцы связывались с 32-летним полузащитником.

«Ахмат» — очень хорошая команда с отличным коллективом, который стремится побеждать. Там очень серьезное руководство республики с прекрасным главным тренером. Уровень ли это для Дзагоева? Он толком не играет долгие годы из-за травм, состарившись в ЦСКА. Да, на первоначальном этапе он приносил огромную пользу и в составе ЦСКА, и в составе сборной. Но это время уже прошло.

Сейчас, если он поменяет климат и вернется в ту самую оптимальную форму, которая ему необходима для классной игры, он продлит свою карьеру. Надо просто пожелать ему больше не травмироваться.

Я бы хотел, чтобы он закончил играть в хорошей команде «Ахмат». В ЦСКА понимают, что ему нужна практика, но не думаю, что армейцы будут возражать, если он потом вернется как тренер, например. У него никогда не будет закрыта дорога в ЦСКА. Я более чем уверен, что его всегда примут, потому что к нему великолепное отношение», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В настоящее время футболист является свободным агентом после истечения контракта с ЦСКА.

В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.