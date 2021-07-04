Сергей Семак заявил, что у «Зенита» нет возможности приглашать сильных российских игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не может позволить себе покупку сильных российских футболистов.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем, — приводит Bobsoccer.ru слова Семака. — Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров».

Семак подчеркнул, что качественных российских центральных защитников в премьер-лиге можно пересчитать по пальцам.

«Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет», — добавил тренер сине-бело-голубых.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Семака в третий раз подряд выиграл чемпионат России.