Желько Бувач: «Кокорин говорил, что хочет вернуться в «Динамо», но в итоге предпочел «Спартак»
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, что форвард «Спартака» Александр Кокорин мог вернуться к бело-голубым.
Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год.
— Кокорин сам говорил, что хочет вернуться в «Динамо», — приводит слова Бувача Sport24. — Да, мы общались с ним вживую, несколько раз. И я хотел, чтобы он перешел в «Динамо». Но в итоге Саша предпочел «Спартак» — нет проблем, это его полное право.
— «Криминальное прошлое» Кокорина вас не смущало?
— Мы все в этой жизни делаем ошибки. Любой человек заслуживает второго шанса. Конечно, я знаю про его историю, но без особых подробностей. В любом случае, это уже в прошлом, сейчас Кокорин — просто футболист. Хороший футболист.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-16-intervyu-sportivnogo-direktora-dinamo-zhelko-buvacha---o-sandro-shvartse-aleksandre-kokorine-maksimiliane-filippe-budushchem-dinamo-i-yurgene-kloppe-foto-video-podrobnosti