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Желько Бувач: «Кокорин говорил, что хочет вернуться в «Динамо», но в итоге предпочел «Спартак»

18:39
Александр Кокорин. Фото "СЭ"
Александр Кокорин. Фото "СЭ"
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, что форвард «Спартака» Александр Кокорин мог вернуться к бело-голубым.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год.

— Кокорин сам говорил, что хочет вернуться в «Динамо», — приводит слова Бувача Sport24. — Да, мы общались с ним вживую, несколько раз. И я хотел, чтобы он перешел в «Динамо». Но в итоге Саша предпочел «Спартак» — нет проблем, это его полное право.

— «Криминальное прошлое» Кокорина вас не смущало?

— Мы все в этой жизни делаем ошибки. Любой человек заслуживает второго шанса. Конечно, я знаю про его историю, но без особых подробностей. В любом случае, это уже в прошлом, сейчас Кокорин — просто футболист. Хороший футболист.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-16-intervyu-sportivnogo-direktora-dinamo-zhelko-buvacha---o-sandro-shvartse-aleksandre-kokorine-maksimiliane-filippe-budushchem-dinamo-i-yurgene-kloppe-foto-video-podrobnosti

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