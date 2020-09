«Пародия и оригинал». «Локомотив» сравнил голы Левандовского и Миранчука

Пресс-служба «Локомотива» сравнила голы нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в ворота «Севильи» (2:1) с мячом бывшего полузащитника клуба Антона Миранчука «Краснодару» (1:0).

По мнению железнодорожников, гол польского нападающего — пародия на мяч российского футболиста.

Алексей Миранчук летом этого года перешел в «Аталанту».

