В понедельник, 25 мая «Зенит» проведет 6-часовой праздничный онлайн-марафон, посвященный 95-летию сине-бело-голубых: прямой эфир пройдет с 15.00 до 21.00 по петербургскому времени. Трансляция будет доступна на официальном сайте «Зенита» и в социальных сетях — YouTube и «ВКонтакте».

В программе марафона — поздравления от звездных болельщиков «Зенита», масштабный концерт с участием девяти групп и исполнителей, уникальные исторические материалы и сюрпризы от клуба, а также прямые включения с Сергеем Семаком, игроками основного состава и легендами разных лет.

В рамках концертной части специально для болельщиков выступят Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Billy's Band, НЭП, Tequilajazzz, True Party Band, Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, Ze fish и Биртман. Ведущий марафона — журналист и диджей «НАШЕго радио» Алексей Петровский. Начало трансляции — в 15.00.