PR-менеджер Дзагоева рассказала, когда экс-хавбек получит тренерскую лицензию УЕФА

Дарья Арсланова, PR-менеджер бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева сообщила, что ее клиент получит тренерскую лицензию УЕФА в конце 2025 года.

«В декабре 2024 года началось обучение на лицензию А-УЕФА плюс В-УЕФА. Уже был один четырехдневный модуль. Занятия проходят интенсивными мини-циклами с восьми утра до пяти вечера. Алану нравится процесс. В конце 2025 года он получит тренерскую лицензию», — цитирует Арсланову «РБ Спорт».

Дзагоев завершил свою игровую карьеру в ноябре 2023 года, вместе с армейцами полузащитник трижды становился чемпионом России и четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.