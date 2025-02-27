Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

PR-менеджер Дзагоева рассказала, когда экс-хавбек получит тренерскую лицензию УЕФА

Даниил Аршавский

Дарья Арсланова, PR-менеджер бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева сообщила, что ее клиент получит тренерскую лицензию УЕФА в конце 2025 года.

«В декабре 2024 года началось обучение на лицензию А-УЕФА плюс В-УЕФА. Уже был один четырехдневный модуль. Занятия проходят интенсивными мини-циклами с восьми утра до пяти вечера. Алану нравится процесс. В конце 2025 года он получит тренерскую лицензию», — цитирует Арсланову «РБ Спорт».

Дзагоев завершил свою игровую карьеру в ноябре 2023 года, вместе с армейцами полузащитник трижды становился чемпионом России и четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Источник: «РБ Спорт»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алан Дзагоев
Футбол
Читайте также
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
Популярное видео
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» вошел в тройку самых популярных клубов среди жителей Москвы

Отец Тюкавина рассказал, как он с сыном пересекся с Лукой Модричем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости