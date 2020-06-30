«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости». Ранее в соцсети попало видео, на котором запечатлен иранский форвард, находившийся в кафе.

— Повторив непрофессиональный проступок, игрок вынудил клуб оштрафовать его во второй раз, — отметили в пресс-службе клуба. — После серьезного разговора Сердар Азмун извинился перед всей командой. Весь Зенит традиционно прошел тесты накануне матча — все здоровы и команда продолжает готовиться к игре с Тамбовом.

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал иранского нападающего «Зенита» на 40 тысяч рублей за повторное нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Также питерский клуб сообщил о намерении применить санкции к своему игроку.