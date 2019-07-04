"Зенит" вновь отдал Лесового в аренду в тульский "Арсенал"

Полузащитник "Зенита" Даниил Лесовой вновь будет выступать за тульский "Арсенал" на правах аренды, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

- Сине-бело-голубые желают футболисту удачи в новом сезоне, - говорится в сообщении.

Даниил Лесовой проведет следующий сезон в Туле.



Сине-бело-голубые и «Арсенал» достигли соглашения о продлении аренды полузащитника до конца сезона-2019/20: https://t.co/qepkhuwIPb pic.twitter.com/FSs6GRRrkq — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Лесовой также выступал за "Арсенал" на правах аренды. Он провел 17 матчей в составе тульского клуба и забил 2 гола.

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