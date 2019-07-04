18:17 | Футбол — РПЛ

"Зенит" вновь отдал Лесового в аренду в тульский "Арсенал"

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Полузащитник "Зенита" Даниил Лесовой вновь будет выступать за тульский "Арсенал" на правах аренды, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

Сине-бело-голубые желают футболисту удачи в новом сезоне, - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Лесовой также выступал за "Арсенал" на правах аренды. Он провел 17 матчей в составе тульского клуба и забил 2 гола.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-04-daniil-lesovoy-provedet-sleduyushchiy-sezon-v-tulskom-arsenale.htm

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