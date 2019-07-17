"Зенит" внес Заболотного в заявку на РПЛ

На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд. В частности, "Зенит" заявил для участия в матчах премьер-лиги нападающего Антона Заболотного. 28-летний форвард начал нынешний сезон в составе "Зенита-2".

Отметим, ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявлял, что клуб ищет для Заболотного новую команду.

– Антон уже тренируется со второй командой, – сказал Семак сразу после победы над "Тамбовом" (2:1) в 1-м туре чемпионата России. – Есть конфликт интересов – в клубе занимаются поиском нового клуба для Антона. Есть какие-то варианты, но решать будут его представители с руководством клуба. Мне хочется, чтобы разрешился этот конфликт с наименьшими потерями для клуба и Антона. Он прекрасно тренируется и может помочь многим клубам премьер-лиги. Хотим, чтобы он играл больше и как можно лучше. Именно в премьер-лиге.