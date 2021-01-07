«Зенит» — в топ-50 лучших европейских клубов, «Спартак» не попал в сотню
11:27
Сайт Euroclubindex опубликовал новый рейтинг лучших клубов Европы. Лучшим из российских клубов по версии издания является «Зенит». Он расположился на 43-м месте.
«Краснодар» занимает 77-е место, «Локомотив» — 82-е. ЦСКА — 91-й, а «Спартак» — 102-й.
На первом месте «Бавария». Дальше идут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит так:
1. «Бавария» (Германия)
2. «Манчестер Сити» (Англия)
3. «Ливерпуль» (Англия)
4. «Барселона» (Испания)
5. «Реал» Мадрид (Испания)
6. «Атлетико» (Испания)
7. «ПСЖ» (Франция)
8. «Ювентус» (Италия)
9. «Лейпциг» (Германия)
10. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю