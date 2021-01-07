Сайт Euroclubindex опубликовал новый рейтинг лучших клубов Европы. Лучшим из российских клубов по версии издания является «Зенит». Он расположился на 43-м месте.

«Краснодар» занимает 77-е место, «Локомотив» — 82-е. ЦСКА — 91-й, а «Спартак» — 102-й.

На первом месте «Бавария». Дальше идут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит так:

1. «Бавария» (Германия)

2. «Манчестер Сити» (Англия)

3. «Ливерпуль» (Англия)

4. «Барселона» (Испания)

5. «Реал» Мадрид (Испания)

6. «Атлетико» (Испания)

7. «ПСЖ» (Франция)

8. «Ювентус» (Италия)

9. «Лейпциг» (Германия)

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия)