«Зенит» устроил для Ригони «туннель новичка»
15:40
Игроки «Зенита» встретили возвращение Эмилиано Ригони фирменным «туннелем новичка». Традиционно новый игрок команды должен пробежать через туннель из игроков, которые в этот момент награждают его шлепками по голове и спине.
Тоннель для Ригони ? #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/KCV326BHKJ— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) February 2, 2020
Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го. В составе сине-бело-голубых он провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России. Начало сезона он провел в аренде в «Сампдории», но досрочно вернулся в расположение сине-бело-голубых. В серии A он отыграл 9 встреч и отметился голевой передачей.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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