Гинер обозначил цели ЦСКА на следующий сезон
18:00
Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «СЭ» назвал задачи, которые будут стоять перед командой в следующем сезоне.
— Цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может, — сказал Гинер. — На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнет работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды.
(Максим Алланазаров)
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