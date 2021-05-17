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Гинер обозначил цели ЦСКА на следующий сезон

18:00
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «СЭ» назвал задачи, которые будут стоять перед командой в следующем сезоне.

— Цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может, — сказал Гинер. — На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнет работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды.

(Максим Алланазаров)

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