«Краснодар» чаще всех задействовал легионеров в сезоне-2024/25

«Краснодар» стал командой, которая чаще всего задействовала легионеров в чемпионате России-2024/25, следует из отчета, опубликованного на сайте РПЛ.

У «быков» игровое время обычно получали 12 иностранных игроков — 64% от общего состава команды. Второе место по этому показателю занимает «Зенит» (61%), третье — «Спартак» (60%). Реже всех легионеров использовали «Факел» (22%) и «Локомотив» (14%).

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» стал чемпионом России. Второе место в турнирной тбалице занял «Зенит», третье — ЦСКА. Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.