«Зенит» стал автором седьмого «золотого дубля» в российском футболе

«Зенит» в сезоне-2019/20 сделал «золотой дубль». Клуб из Санкт-Петербурга второй год подряд выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка страны, победив в финале «Химки» (1:0).

Это седьмой «золотой дубль» в российской истории и второй — у «Зенита». В первый раз сине-бело-голубые сделали это в 2010 году под руководством Лучано Спаллетти. Также два раза «золотой дубль» делал «Спартак», а ЦСКА это удалось трижды, причем в 2005 году армейцы взяли еще и Кубок УЕФА.

1994 — «Спартак»

1998 — «Спартак»

2005 — ЦСКА

2006 — ЦСКА

2010 — «Зенит»

2012/13 — ЦСКА

2019/20 — «Зенит»