«Зенит» сравнялся с ЦСКА по числу чемпионств в России

После победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура РПЛ (4:2) «Зенит» досрочно оформил победу в РПЛ. Это второе подряд и шестое чемпионство невского клуба в России (всего у него семь национальных титулов).

По числу титулов в РПЛ (по шесть) «Зенит» сравнялся с ЦСКА. Невский клуб выигрывал российское золото в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20.

Самый титулованный клуб в истории всех чемпионатов России — «Спартак». В 2017 году москвичи выиграли российское золото в 10-й раз. Три раза чемпионом России был «Локомотив», два — «Рубин», один — «Алания».

Также в коллекции «Зенита» — победа в чемпионате СССР-1984, он — 7-кратный чемпион страны. «Спартак» — 22-кратный чемпион страны, ЦСКА — 13-кратный, «Динамо» — 11-кратный.